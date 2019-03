Cees Roozemond definitief nieuwe directeur bij SC Heerenveen

De 59-jarige Roozemond was ooit zakenman; zo werkte hij van 1982 tot 1997 als directeur van Ceteco, een bedrijf dat in 1999 failliet ging. In 2017 verkocht hij zijn bedrijf RTCL Rotterdam Tankcontainer Leasing. Roozemond heeft vooral veel betekend in de paardenwereld. Zo was hij voorzitter van de Koninklijke Vereniging van Friesche Paarden en is hij nu bestuursvoorzitter van de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie. Daarnaast is Roozemond sinds 2014 voorzitter van de raad van commissarissen van Thialf.