LIJST058 stelt vragen over stilleggen verbouwing café De Ossekop

LIJST058 wil van de gemeente weten waarom de voorwaarden niet op papier gezet zijn. "Het is heel apart dat je voorwaarden afspreekt en die vervolgens niet op papier zet", vindt fractievoorzitter Otto van der Galiën. "Vooral omdat we het hier hebben over een rijksmonument. Dan ben je als gemeente toch uiterst behoedzaam."

De Ossekop sloot vorig jaar na 106 jaar de deuren. Het café was met name populair bij oudere Leeuwarders, journalisten, middenstanders en amateursporters op zaterdagmiddag.