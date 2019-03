Waadhoeke wil meer dan bed, bad en brood voor uitgeprocedeerde asielzoekers

Inwoners van de gemeenten maakten hun zorgen over asielzoekers kenbaar bij wethouder Boukje Tol (van SAM Waadhoeke). Zij willen graag voorzieningen voor bed, bad en brood voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Uit het gesprek bleek dat zij nog verder wil gaan: er moeten blijvende oplossingen komen voor hun situatie.

Samenwerking zoeken met pilotgemeenten

Aankomende winter wil Waadhoeke naast de basisvoorzieningen voor onderdak ook werk maken van meer toekomstperspectief. In Nederland hebben momenteel vijf pilotgemeenten met het ministerie van Veiligheid en Justitie, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en enkele andere instanties afspraken gemaakt. Zo moeten zogenaamde 'Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen' worden gerealiseerd. Daarmee krijgen de asielzoekers onderdak, maar daarnaast ook steun en begeleiding om hun situatie te verbeteren.

Andere Friese gemeenten zijn al met de gemeente Groningen in gesprek over de uitwerking van de pilot. Groningen is naast Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Eindhoven een van de vijf pilotgemeenten.

Vervolg

Voor de zomervakantie zal er een vervolgoverleg plaatsvinden tussen de gemeente Waadhoeke en een groep inwoners om iedereen op de hoogte te houden van het plan.