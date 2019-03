Zorggroep Alliade onder verscherpt toezicht, bestuursvoorzitter stapt op

De inspectie heeft de totale bedrijfsvoering van Alliade tussen 2008 en 2016 doorgelicht: zij vroeg stukken op, vergaderde en onderzocht de financiële administratie. Daarbij kwam voor het licht dat bij drie overnames de besluitvorming vanuit Alliade niet goed was.

Onvoldoende verslag

Het gaat daarbij onder andere over de overname van thuiszorgorganisatie Zorgkompas en van de zorgsupermarkten van Support & Co. Volgens de inspectie legde Alliade onvoldoende vast hoe men de besluiten nam.

"De inspectie acht het gebrek aan een integere en beheerste bedrijfsvoering een ernstige bevinding", staat in het rapport van de inspectie. Er staat verder wel beschreven dat de zorg van Alliade in orde was.

Alliade: overnames door bezuinigingen

Leendert Klaassen, voorzitter van de raad van toezicht, zegt dat Alliade de overnames initieerde nadat het Rijk besloot om te bezuinigen op de zorg en de gemeenten meer zorgtaken gaf. Alliade accepteert het rapport van de inspectie en het feit dat zij onder verscherpt toezicht staat, maar Klaassen heeft ook kritiek: "De overnames van Zorgkompas en Support en Co zijn volledig betaald uit vrij vermogen en niet met geld dat voor de zorg bestemd was. De investeringen zijn bovendien ruimschoots terugverdiend en weer geïnvesteerd in zorg".

Maatregelen

Alliade is verplicht in de periode van verscherpt toezicht maatregels te treffen om ervoor te zorgen dat de problemen zich niet opnieuw voordoen. Uiterlijk 16 maart dient er een plan van aanpak te zijn.