Het fietspad op de Afsluitdijk gaat de komende jaren dicht

De afsluiting van het fietspad is onder andere nodig voor de bouw van extra spuisluizen, pompen en de renovatie van de dammen bij Den Oever. Daarnaast wordt er ook nieuwe bekleding over de hele dijk aangebracht. Tegelijkertijd werkt Windpark Fryslân ook aan de bekabeling van een windmolenpark in het IJsselmeer.

Voor voetgangers en (brom)fietsers wordt vervangend vervoer geregeld. Zij kunnen vanaf 1 april gratis gebruikmaken van een fietsbus. Deze zal één keer per uur rijden. In de bus is ruimte voor ongeveer vijftien fietsen en 25 personen. De exacte dienstregeling zal via de website van Loket Afsluitdijk bekend worden gemaakt.

Nieuw fiets- en voetpad

Vanaf vrijdag 1 april 2022 kan er weer gebruik worden gemaakt van het fietspad. Bovendien komt er aan de kant van de Waddenzee over de gehele lengte van de Afsluitdijk een nieuw fiets- en voetpad. Dit pad wordt de komende jaren aangelegd.