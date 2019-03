"DENK en Forum voor Democratie minachten de Friese kiezer"

"Als je niet vertelt wat je plannen voor Fryslân zijn, dan laat je mensen stemmen op een soort black box. Dat kan niet", zegt Osinga. Beide partijen zetten vooral landelijke thema's in bij de campagne voor de provinciale verkiezingen. De gedachte is dan ook dat het vooral te doen is om de Eerste Kamer. De leden daarvan worden gekozen door de Provinciale Staten.

Vergoeding

Mochten kandidaten van deze partijen uiteindelijk gekozen en beëdigt worden, maar verder amper verschijnen, dan kan de provincie besluiten de financiële vergoeding van de Statenleden te koppelen aan de aanwezigheid bij de vergaderingen. Volgens Osinga is die regeling in het leven geroepen na de kwestie met de zogenoemde 'spook-raadsleden' van Frisse Wind in Harlingen. Eenmaal gekozen blijft een Statenlid de volledige periode van vier jaar formeel lid van de Provinciale Staten, ook al komt hij of zij er nooit.

Geen reden

DENK en FvD doen voor het eerst mee aan de verkiezingen in Fryslân. De partijen zijn, net als de veertien anderen, uitgenodigd voor het grote lijsttrekkersdebat van Omrop Fryslân op televisie en ook voor radioprogramma's als Buro de Vries en No yn Fryslân. Beide partijen geven geen reden waarom ze niet mee doen.