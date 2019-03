"Er zijn nog lang niet genoeg AED's en burgerhulpverleners"

In Fryslân zijn er bijna 1.000 AED's beschikbaar en er zijn zo'n 10.000 burgerhulpverleners die weten hoe ze er mee om moeten gaan. Dat meldde de Hartstichting maandag. Daarmee is snelle hulp bij een hartstilstand steeds beter geregeld in Fryslân.

Toch kan het nog een stuk beter, vindt Perreau. Volgens hem weten mensen in omliggende landen veel vaker wat zij moeten doen in geval van nood. Een reden daarvoor is dat de Nederlandse ambulancedienst heel goed is, zegt Perreau. Het is echter belangrijk dat gewone burgers ook kunnen reanimeren, want het kan soms wel 10 minuten duren voor een ambulance ter plaatse is en dat kan te laat zijn.