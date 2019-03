Studenten ROC Friese Poort trekken in bij Rabobank in Sneek

School en bank spreken van een win-win situatie. De bank had ruimte over en de school kwam ruimte te kort. Daarnaast is het een trend in het beroepsonderwijs om vaker en meer verbinding met het bedrijfsleven aan te gaan. Dan kan hier, omdat de bank dicht bij het winkelgebied staat en er veel kennis bij het bankpersoneel is.

Er waren al de nodige contacten via gastdocenten en stages, maar de afstand tussen school en praktijk word nu ook letterlijk veel kleiner. Naast Friese Poost huurt ook de gemeente Súdwest-Fryslân ruimtes in het bankgebouw.