Sportoverzicht: WK Allround, SC Heerenveen, Marathon Cup, VC Sneek en LDODK

WK allround

Het WK allround was dit weekeinde in Calgary. Patric Roest werd wereldkampioen bij de mannen en Sven Kramer wist na twee afstanden al dat hij de titel niet zou pakken. De negenvoudig wereldkampioen werd derde. Daar moest hij zelf ook even aan wennen, zei hij na afloop van het toernooi.

Bij de vrouwen ging de titel naar de Tsjechische Martina Sábliková. Antoinette de Jong pakte het brons. Was dat het maximaal haalbare voor de regerend Europees kampioene?

SC Heerenveen

SC Heerenveen pakte dit weekend de tweede thuisoverwinning van dit seizoen: 4-2 winst op Willem II. Met een sterke eerst helft en een beroerde tweede helft; een goede samenvatting van dit seizoen? Een paar weken geleden was de degradatiezone nog vlakbij en nu mag Heerenveen toch weer omhoog kijken.

KPN Marathon Cup

In Leeuwarden werd de laatste marathon van dit seizoen gereden. Robert Post bleef Simon Schouten in de Elfstedenhal voor, maar het klassement van de KPN Marathon Cup was voor Sjoerd den Hertog.

Bij de vrouwen pakte Manon Kamminga de overwinning in het eindklassement, Irene Schouten won zaterdag de laatste wedstrijd. Ze versloeg Manon Kamminga op de eindstreep.

VC Sneek

De volleybalster van VC Sneek zitten in de kampioenspoule. Dit weekeinde moesten ze tegen Sliedrecht, de laatste jaren de beste volleybalploeg van Nederland. In de Sneker Sporthal waren de Snekers na een spannende wedstrijd met 3-2 te sterk voor de koplopers.

LDODK

De korfballers van LDODK gingen op bezoek bij koploper TOP in Sassenheim, maar een stunt zat er niet in.

Wedstriid fan de Wike

Het belangrijkste toernooi voor de Friese shorttrackers staat komend weekend op het programma. Het slotstuk van het shorttrackseizoen is daarom de 'Wedstriid fan de Wike'.