Nieuw beregeningsverbod Wetterskip Fryslân wordt waarschijnlijk veel plaatselijker

Maar het waterschap wil dat anders aanpakken als in de warme zomer van 2018. "We denken nu meer aan een plaatselijk beregeningsverbod in die gebieden waar het watertekort het grootst is", vertelt de dijkgraaf. "Als het water op is, zullen de mensen dat in dat gebied wel begrijpen." In Fryslân is met name de Zuidoosthoek gevoelig voor droogte.

De dijkgraaf wil nieuwe maatregelen heel precies afstemmen met de andere waterschappen, zodat je niet weer de situatie krijgt dat Friese boeren met de armen over elkaar zitten, terwijl Drentse boeren wel volop aan het sproeien zijn. "Dat is uitvoerig geëvalueerd en besproken. Dat gaat niet weer gebeuren", zegt Van Erkelens.