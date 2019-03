Wie betaalt het opruimen van de rotzooi van de containerramp?

De garnalenvissers hebben vooral schade aan de netten. "Een schip vist met sleepnetten van zo'n negen meter lang aan beide kanten", legt Durk van Tuinen van de Nederlandse Vissersbond uit. "Het risico bestaat dat zo'n net aan een container blijft hangen. Een zo'n net kost al 3.000 euro en er is al vijftig keer melding gemaakt van zulke schade. Maar als het hele tuig kapot is, dan heb je het over 10.000 euro."

Er is veel onduidelijkheid bij de vissers. "We weten niet precies wat de positie van de containers is. Maar we kunnen er ook niet wegblijven, want de vissers moeten ook hun geld verdienen."

Vissersseizoen moet nog beginnen

In Fryslân zijn vijftig kotters. In totaal heeft de bond zo'n 50 tot 60 meldingen gekregen. "De schade is al berekend op zo'n 2,5 ton. En we zijn nog maar twee maanden onderweg en dan moet het echte vissersseizoen nog komen."

De bond heeft al diverse claims ingediend bij de reder. "Van een aantal hebben we bevestiging gekregen dat die zijn binnengekomen. Meer niet."

Hij maakt zich zorgen over of het geld er komt. "We moeten zien of er iets terugkomt, maar dat gaat over financiële schade. Maar het is ook gevaarlijk. Als netten haken aan een container, moeten de vissers die in weer en wind weer losmaken."

De bond zal met andere organisaties een volgende stap bespreken, om een plan van aanpak te maken.