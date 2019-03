Op 20 maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Dan kunnen we stemmen voor een nieuw provinciaal bestuur. Voor veel mensen is het niet helemaal duidelijk wat de provincie doet. Er is ook weinig rechtstreekse communicatie tussen provincie en burger. Daarom loopt verslaggever Lennie Bronsveld een week lang stage bij de provincie.

Dag 1: Wat doet de provincie en waar stem je eigenlijk op? Lennie legt het uit.