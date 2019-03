Aanpak arbeidsintegratie bij Kijlstra personenvervoer is 'uniek'

Volgens Van Ark is het vooral bijzonder dat Kijlstra probeert om de mensen een vaste baan te geven, terwijl de meeste mensen die bij zo'n bedrijf terechtkomen na een jaar alweer verdwenen zijn. Dat komt doordat na een jaar vaak het overheidsgeld voor de extra begeleiding alweer op is.

Volgens Van Ark is dat echt een probleem waarnaar gekeken moet worden. Ze nodigde Kijlstra uit om in Den Haag langs te komen om hun verhaal ook daar te vertellen.

Directeur Sytze Kijlstra is blij met de woorden van Van Ark. "We lopen tegenwoordig vaak tegen beperkingen op van de regelgeving en dan kunnen we mensen niet goed helpen. De staatssecretaris heeft nu toegezegd dat ze ermee aan de slag wil gaan."

Maar ook al zijn de regels niet optimaal, dan nog wil Kijlstra mensen zoveel mogelijk aan een vaste baan helpen. Tot nu toe is dat met 16 mensen gelukt. "En die zijn in ieder geval niet na een jaar alweer weg. Want wie hier een dag werkt, werkt hier voor de rest van zijn leven."