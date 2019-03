Gemeente Noardeast-Fryslân: 'Wij heten niet NEF'

Maar in Noardeast-Fryslân zit ook een werk-leerbedrijf dat NEF heet en als de afkorting NEF wordt gebruikt wurdt om de gemeente aan te duiden, kan dat voor verwarring zorgen. En dat wil de gemeente graag voorkomen.

Wat dan wel?

Noardeast-Fryslân gebruikt zelf andere afkortingen: Noardeast of gemeente Noardeast. Of, nog korter: NF of gemeente NF.