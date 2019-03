Werkgroep Twirre wil Noordoost-Fryslân schoon en gezond maken

Het gaat om kleine stappen, zegt Anke Bijlsma, die een grote mogelijk maken. "Je moet Twirre zien als een goed dieet. Als je te vlug afvalt, krijg je het gewicht er snel weer aan. Doe je het met stapjes, dan werkt het veel beter. Want dat is voor iedereen veel makkelijker om te doen." Het is vooral niet de bedoeling om mensen te dwingen mee te doen. "Nee, beslist niet. Wij willen dat mensen elkaar inspireren.

Het doel is dat vanuit alle lagen ideeën komen. "Boeren, andere ondernemers, bedenk het maar. Het wordt alleen maar beter als we het samen doen", zegt Bijlsma.

Hans Kroodsma is veehouder. Hij doet ook mee aan de werkgroep. Zelf heeft hij langs zijn land een bloemenrand aangelegd. Dat is goed voor de insecten en ook voor de weidevogels. "Mensen die er langs fietsen, vinden het ook mooi om te zien. Dat geeft dan weer een goed gevoel."

Op 13 maart is er een inspiratiebijeenkomst van werkgroep Twirre in de Theaterkerk in Nes.