Jessie Kroon gebruikt al vier jaar geen plastic: "Zero waste werkt verslavend"

Volgens de zussen houd je het makkelijker vol als je kijkt naar wat haalbaar en comfortabel is. Ze zijn zelf in 2014 begonnen met het onderzoek naar plastic producten: "We zijn begonnen met onze boodschappen, dus we gingen kijken of we dingen zonder verpakking konden krijgen, of we ze in onze eigen bakjes en zakjes konden doen en of we ze in een andere of grotere verpakking konden krijgen. Inmiddels hebben we het eigenlijk naar alle aspecten van onze leefstijl doorgetrokken."

In het begin was het nog veel werk. Het boek is vooral bedoeld om anderen dat werk te besparen.