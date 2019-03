Problemen in Workumer zwembad De Rolpeal worden gauw verholpen

Het is heel warm, en dat komt door de hoge luchtvochtigheid. Het is bijna 30 graden. "Een van de luchtbehandelingskasten op het dak is stuk waardoor de circulatie niet goed werkt", legt bedrijfsleider Martin Doef uit. "Personeel krijgt hoofdpijn en last van de luchtwegen. Hun gezondheid gaat voor."

Het is wel jammer, want hij heeft allemaal groepen moeten afzeggen. Hij hoopt dat het maar een paar dagen duurt. "Er moeten onderdelen komen, en hopelijk komen die morgen."