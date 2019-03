PvdA Heerenveen: "Station Thialf is een basisvoorziening"

De PvdA-fractie in de Tweede Kamer wil van staatssecretaris Stientje van Veldhoven weten waarom er geen treinen stoppen bij ijsstadion Thialf op het moment dat er geschaatst wordt. Jaap Stalenburg, PvdA-raadslid in Heerenveen en kandidaat-statenlid voor die partij, vindt het niet meer dan logisch dat het station wordt gebruikt. "Het is een basisvoorziening."