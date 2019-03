Dieven stelen radiator met 45 kilometer-autootje

Een buurvrouw vertrouwde de zaak niet toen een man van rond de 40 en 45 jaar met blond haar en krulletjes haar vroeg de buurvrouw of de eigenaar ook thuis was, omdat hij een afspraak met hem had. Een half uur later kwam hij terug in zijn grijze 45 kilometer-wagentje. Toen er een tweede kale man van dezelfde leeftijd bij de radiator kwam, hebben ze samen het apparaat ingeladen in het autootje.

Gouden tip

De eigenaar heeft aangifte gedaan van diefstal. Hij belooft de gouden tip die kan leiden tot aanhouding van de twee verdachten te belonen. Volgens de buurvrouw had de verdachte met blond haar opvallende ingevallen wangen.