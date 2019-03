Romke de Jong: "Het is tijd voor verjonging in de Staten"

Vertel eens iets over jezelf dat nog niemand weet...

"Mijn zoon Nanne (5) is gek op LEGO en eigenlijk vind ik dat zelf misschien wel net zo mooi als hij."

Voor welk streekproduct mogen we je 's nachts wakker maken?

"Voor ijs. Ik ben per slot van rekening ijscoman en ons ijs is gemaakt met allerlei ingrediënten uit de regio. Daar word ik blij van."

Waarom moeten mensen op 20 maart op jou stemmen?

"Het is tijd voor verjonging in de Staten. Tijd dat we een keuze maken over de toekomst van ons landschap. Tijd dat duurzaamheid voor iedereen bereikbaar wordt."