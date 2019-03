Snelle hulp bij een hartstilstand steeds beter geregeld in Fryslân

Vooral in Leeuwarden en Súdeast-Frylân is de dekking goed. Ook op de waddeneilanden zijn er genoeg AED's en hulpverleners aanwezig. Van alle provincies in Nederland staan Noord-Brabant, Gelderland en Limburg er het beste voor.

Overlevingskansen

Ieder jaar krijgen zo'n 17.000 mensen in Nederland een hartstilstand. Wanneer er binnen 6 minuten gestart wordt met een reanimatie zijn de overlevingskansen het grootste.