Friese Statenleden in middenmoot als het gaat om aanwezigheid bij vergaderingen

Harry Balgobind van de PvdA miste acht keer een vergadering. Hij was ziek en heeft zich in mei 2018 laten vervangen. Ook Pieter Kraaima (SP) is acht keer afwezig geweest. Hij is nog wel actief als Statenlid.

In Fryslân zijn de PvdA en de SP de partijen die per zetel de meeste stemmingen hebben gemist. Van de PvdA was 21 keer een lid afwezig bij de vergadering. Van de SP 13 keer. Ook landelijk staan de SP en de PvdA hoog in de absentielijstjes. Daar worden ze alleen overtroffen door de lokale partijen en ChristenUnie/SGP.