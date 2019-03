Engeland neemt Fries schoolvoorbeeld over en start met Old Frisian Summer School

Initiatiefnemer Anne Popkema van de Groninger universiteit heeft er zin in en verwacht dat de studenten veel zullen leren van de Summer School. "Er zijn veel geluiden in het Fries en het Engels die bijna gelijk zijn en dat is geen toeval. Dat komt van lang geleden, toen wij buren waren. Dat weet niet iedereen. Studenten leren Oud Frysk te vertalen en ontdekken alles over de geschiedenis van Oud Frysk en Oud Engels."

Eerste aanmeldingen

Er is plek voor negen Nederlandse en zestien Engelse studenten. Die krijgen een week lang lessen en lezingen over Oud-Fries, maar ook een rondleiding door de universiteit. Een jaar later is de Summer School in Groningen. Dan is er plek voor zestien Nederlandse en negen Engelse studenten. Popkema: "We willen dit twee jaar lang proberen om te zien hoeveel animo er is. We hebben de eerste aanmeldingen al binnen."

Kosten

De kosten om mee te doen zijn vrij hoog: 660 euro. Popkema: "Dat is zeker veel geld. Dat is ook de reden dat we op zoek zijn naar fondsen om studenten die mee willen doen te helpen bij het financieren van de kosten. Deze fondsen kunnen zich bij ons melden."