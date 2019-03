Sven Kramer: "Ik heb het gewoon verknald op de 500 meter"

Op de afsluitende 10.000 meter reed Kramer tegen klassementsleider en ploeggenoot Patrick Roest. Het doel van Kramer was om Roest aan de titel te helpen. De Fries werd uiteindelijk vierde op de 10.000 meter. Of hij sneller had gekund? "Dat doet er eigenlijk niet toe. Al zou ik hier 12.45 rijden, dan nog was het niet genoeg geweest." En dus schaatste hij in dienst van Roest. "Dat heb ik zo lang mogelijk gedaan."

Verknald op de 500 meter

Kramer moet het dus doen met brons. Dat is beter dan een jaar geleden, toen hij vierde werd. Dit jaar had hij weer mee willen doen om de titel, maar dat zat er al snel niet meer in. "Ik heb het gewoon verknald op de 500 meter", zei Kramer.

Hoe kijkt Kramer terug op het seizoen? "Een moeilijk begin, maar een heel mooie periode rond kerst en oud en nieuw met een Europese titel. Dat was voor mij de bevestiging dat het toch nog goed is."

Nog heel fragiel

"Het is alleen nog heel fragiel, dat moet beter." Daarmee doelt Kramer op zijn rugblessure, die vooral in het begin van het seizoen problemen opleverde. "Daardoor loop je steeds achter de feiten aan. Zo'n blessure in de winter is heel lastig om te fiksen."

"Ik ga nu eerst vakantie vieren en mezelf even wat rust gunnen", sluit Kramer af.