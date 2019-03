Sven Kramer derde op WK allround, Douwe de Vries vierde

Kramer zat in de laatste rit van de 10.000 meter, samen met klassementsleider en ploeggenoot Patrick Roest. De twee hielden lang gelijke tred, met rondetijden die behoorlijk schommelden. Met nog ruim twee kilometer te gaan versnelde Roest en moest Kramer hem laten gaan. Roest won de 10 kilometer in 12.51.17 en gaf zijn titel daarmee nog wat extra glans. Kramer werd op de slotafstand uiteindelijk vierde in 13.00.93.

In rit daarvoor reed Douwe de Vries tegen Sverre Lunde Pedersen. Ook in die rit bleven beide schaatsers lang bij elkaar in de buurt. Uiteindelijk liepen de rondetijden van De Vries steeds wat meer op, terwijl Pedersen een klein beetje versnelde. De Noor reed 12.56.91, een persoonlijk record, maar dat was niet genoeg om Roest in te halen in het klassement. De tijd van De Vries was 13.01.44. Hij werd daarmee vijfde op de 10 kilometer.