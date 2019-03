Antoinette de Jong blij met brons, maar "het moet nog veel sneller"

Het niveau was hoog in Calgary. De Jong had het gevoel dat ze zelf niet op haar best was. "Iedereen rijdt hier hartstikke snel en ik was dit weekend even iets minder. Het was niet echt mijn weekend, maar ik heb wel alles eruit gehaald. Het had beter gekund, maar ik sta achter twee echte toppers. Daarmee doelt ze op Martina Sáblíková en Miho Takagi, die eerste en tweede werden.

"Ik had net niet de snelheid", zegt De Jong over haar weekend in Calgary. "Het kostte allemaal net iets te veel moeite. Dan heb je net niet de timing en de energie."

Terug- en vooruitkijken

Ze kijkt ook alvast terug en vooruit. "Ik heb dit seizoen superveel persoonlijke records gereden, maar het moet nog veel sneller. Ik ben blij dat ik het zo af kon sluiten. En nu komend seizoen de rust houden en hameren op technisch beter worden."