Brons voor Antoinette de Jong op WK allround, Ireen Wüst naast podium

Op de 5.000 meter in de Olympic Oval verbeterde Sábliková haar eigen wereldrecord: 6.42.01. Dat is 0.65 sneller dan het oude record. Takagi had voor de laatste afstand nog een voorsprong van 14.99 seconden maar had uiteindelijk 20.71 seconden meer nodig dan Sábliková.

De Jong relatief vlak

De Jong werd op de 5.000 meter vijfde in 6.56.26, een persoonlijk record. Ze zag haar rondetijden langzaamaan oplopen, maar niet te veel. De laatste acht rondes zaten allemaal tussen de 33.1 en 33.6.

Het is de tweede keer dat De Jong brons pakt op een WK allround. In 2016 lukte haar dat ook. De afgelopen twee jaar eindigde de Rottumse als vierde.

Te snel de 33'ers in

Wüst stond met Takagi in de laatste rit. Zij begonnen nog stabiel, maar gingen te snel de 33'ers in. Wüst (6.59.80) en Takagi (7.02.72) eindigden als zevende en achtste op de 5.000 meter. Wüst werd daardoor in het klassement nog gepasseerd door Carlijn Achtereekte.