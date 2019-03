De Jong blijft Wüst na 1500 meter net voor in klassement

Wüst was duidelijk niet tevreden na haar rit. Ze hoopte een wereldrecord te rijden. Dat dat er niet in zat, werd al snel duidelijk. Haar eerste rondje was nog erg sterk (27.6), maar daarna liepen haar tijden al snel op: 29.5 en 31.0. De Jong kon haar rit net iets vlakker houden, maar dat was niet genoeg om een relatief zware start goed te maken.

"Schaatsen doet best pijn, af en toe", zei Wüst na de rit. "Alsof het bloed uit je lijf trekt." Tevreden was ze niet. "Niet echt, nee. Ik ging er wel voor, de opening was wel goed. Maar ik krijg niet zo gemakkelijk de snelheid, ik moet er echt voor werken. Het was een solide rit, maar ik wil graag meer laten zien."

Op de 5000 meter heeft Wüst een kleine achterstand op De Jong, die nu derde staat. "Ik wil altijd het podium halen", zei Wüst, die in aanloop naar de 5000 meter even wil rusten. "Ik ga even een matje opzoeken, rustig liggen en dan proberen goed hard rijden."

Klassement

Miho Takagi won de 1500 meter in een tijd van 1.52.08, bijna anderhalf seconde sneller dan Wüst. Martina Sáblíková, de nummer twee van het klassement, werd op de 1500 meter vierde in 1.53.70.

In het klassement heeft Takagi nu een voorsprong van 14.99 seconden op Sáblíková. Antoinette de Jong staat derde op 16.08 van Takagi, Wüst moet 16.45 goedmaken op de Japanse.