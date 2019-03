Duo Vlap en Lammers op 25 goals: "De combinatie loopt heel goed"

Dat ze elkaar makkelijk weten te vinden, is duidelijk. Lammers: "Ook wanneer ik een keer in de bal ga, wat in mijn spel zit, dan probeert 'Vlappie' diepte te pakken. We kijken goed naar elkaar hoe we lopen en proberen elkaar aan te vullen."

De tweede helft was een ander verhaal. Daarin speelde Heerenveen slecht en kon Willem II terug in de wedstrijd komen. Vlap: "Ik dacht: wat zijn we nou in godsnaam aan het doen? We speelden de bal op een bejaardentempo naar elkaar toe. Dan creëer je niets en word je in de omschakeling weggecounterd." Lammers: "We wilden de score in de tweede helft uitbreiden, maar we werden bijna niet in stelling gebracht. Daar baal ik van. Dat is mede de schuld van de aanvallers hoor. Achterin was het tempo te laag en voorin te weinig beweging."

Uiteindelijk bleven de drie punten wel in Fryslân en Heerenveen staat er nu een stuk beter voor dan een paar weken geleden. "We hebben een loodzwaar schema gehad na de winterstop", zegt Vlap. "Dat je dan op zo'n rotplek staat is verschrikkelijk, maar we wisten wat eraan zou komen en dat we dan punten moesten pakken."

En wat kunnen we nog verwachten van het duo Vlap-Lammers? De teller van de twee staat nu op 25 doelpunten. "We doen het goed en scoren veel", zegt Lammers. "Dat is hartstikke mooi. Hopen dat we dit nog uit kunnen breiden."