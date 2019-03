Kramer: "Fryslân doet er alles aan om dé weidevogelprovincie te blijven"

De Vogelbescherming vindt dat de provincie Fryslân te weinig doet voor het behoud van de weidevogels. Zo zou de provincie het streven naar 10.000 grutto-paartjes bijgesteld hebben naar 4.000 paartjes. En het geschikt maken van 40.000 hectare weidevogelland is nog maar voor de helft gerealiseerd. Fryslân verliest zo zijn status als dé weidevogelprovincie, vindt de Vogelbescherming.

Meer nuance

Gedeputeerde Johannes Kramer is verantwoordelijk voor het provinciale weidevogelbeleid. Volgens hem ligt het allemaal wat genuanceerder. "We hebben nog altijd het doel van 10.000 broedpaartjes grutto's. Het is een ambitieus plan, maar we lijken het niet te halen in de gestelde termijn. Dus we nemen wat meer tijd om dat doel te halen."

Kramer vindt het vreemd dat de Vogelbescherming de predatie niet noemt. "De steenmarter, de vos en de verwilderde kat pakken veel kuikentjes en weidevogels. Dat is ook een groot probleem.

"De discussie aangaan"

Het aantal weidevogels loopt snel terug, en Kramer ziet ook dat er nog veel gedaan moet worden. "We moeten de discussie aangaan over welke kant we op willen met de landbouw. We moeten dan ook naar de consument, de zuivelbedrijven en de Europese landbouwsubsidies kijken. We moeten het hebben over de hele biodiversiteit en het klimaat in onze leefomgeving.