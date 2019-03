Olde Riekerink: "In de eerste helft aan klantenbinding gedaan"

Toen Heerenveen bij rust 3-0 voor stond, was het belangrijk om de wedstrijdspanning er in te houden, zegt Olde Riekerink. "Eigenlijk begint het met het opbouwen van achteruit: is dezelfde dynamiek er, is iedereen bezig met vrijlopen?" Dat was dus niet het geval. Willem II kwam al snel terug tot 3-2. "Ik hoop dat we het na zo'n 3-0 doortrekken, het publiek vermaken, dat de jongens laten zien wat ze kunnen. Dat deden we niet, heel teleurstellend."

Vervelende nasmaak

Daarom blijft er een wat vervelende nasmaak achter bij de trainer. "Ik ben hartstikke blij met de drie punten en met hoe we gespeeld hebben, maar ik vind het ontzettend jammer voor het publiek en voor onszelf dat we de eerste helft niet hebben doorgetrokken."

Een van de spelers die bijna alle weken laat zien hoe goed hij is, is Michel Vlap. Ook tegen Willem II scoorde hij en gaf hij een assist. "Hij is heel waardevol voor Heerenveen", zegt Olde Riekerink. "Daar geniet ik heel erg van."