Sander Arends verliest spannende dubbelfinale in Pau

In de eerste set kwamen Arends en Weissborn met 4-1 voor. Toen werd Arends op zijn eigen service gebroken. De tiebreak ging met een minibreak naar Shamasdin en Clayton: 7-4.

Een set later ging het lang gelijk op. Tot 5-5 waren er geen breaks. Toen sloeg Shamasdin twee dubbele fouten in een game. Dat leverde een break op voor Arends en Weissborn en direct daarna pakten ze ook de set.

De supertiebreak begon ook goed voor de Fries en de Oostenrijker. Ze kwamen met 6-4 voor en even later stond het 7-5. Toen het 7-6 stond in de supertiebreak, mochten Arends en Weissborn zelf twee keer opslaan, maar toen ging het mis. Shamasdin en Clayton waren beter op de 'big points' en pakten de supertiebreak met 10-8.

Twee weken trainen

Arends en Weissborn staan nu op de 94e plaats in de ranking. De komende twee weken spelen ze geen toernooien.