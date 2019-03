Heerenveen na zege op Willem II in linkerrijtje

Willem II wisselde niet in de rust, maar kwam wel goed uit de kleedkamers. Spits Alexander Isak toucheerde een mislukt schot van Diego Palacios en scoorde daarmee bijna: de bal belandde op de paal.

Het was een waarschuwingsschot. De bezoekers werden steeds gevaarlijker. Hahn kon een van richting veranderd schot van Isak nog maar net stoppen met z'n voeten.

In die fase was voor Heerenveen alleen Dennis Johnsen eenmaal dicht bij een treffer. Palacios werkte het schot van de IJslander met z'n hoofd over het doel.

Willem II terug in de wedstrijd

Daarna kwam Willem II toch terug in de wedstrijd. Een aanval van Heerenveen liep dood en Willem II begon aan een counter over veel schijven. In eerste instantie zat Kik Pierie er nog tussen, maar daarna schoot hij de bal in de voeten van Damil Dankerlui. Die legde de bal terug op Isak en hij maakte de eerste goal voor de Tilburgers.

Vijf minuten later schoot Isak in het zijnet, maar direct daarna viel de aansluitingstreffer toch. Renato Tapia onderbrak een aanval van Heerenveen en zette Isak aan het werk. Die legde de bal breed op Vangelis Pavlidis en de Griek schoot de bal vanaf randje zestien raak.

Einde aan offensief

Willem II ging door met het offensief, maar daar kwam halverwege de tweede helft een einde aan. Thomas Meissner beging een overtreding op Lammers en kreeg een directe rode kaart. Dat kwam Heerenveen niet slecht uit, want met tien man was Willem II een stuk minder gevaarlijk.