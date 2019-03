In aanloop naar Statenverkiezingen: lijsttrekkers presenteren mee bij Omrop Fryslân op de radio

De lijsttrekker vertelt over zichzelf, over wat de reden was om de politiek in te gaan, Hij of zij praat mee over het nieuws van die dag, wordt diskjockey als hij of zij een eigen favoriete plaat aankondigt en praat ook mee in het overzicht van het nieuws op de social media.

Mens achter de lijsttrekker

De mens achter de lijsttrekker staat centraal, het partijpolitieke verkiezingsprogramma komt in 'No yn Fryslân' even op het tweede plan.

Romke de Jong

Als eerste bijt Romke de Jong van D66 maandag de spits af.