Voor duizenden euro's gestolen en vernield bij dagbesteding Spokedam in Noordwolde

Een medewerker van het bedrijf ontdekte de inbraak zondagmorgen toen hij daar materiaal wilde ophalen voor de ATB-tocht die deze zondag bij de Spokeplas wordt gehouden

Duizenden euro's schade

Ui in iepenbrutsen kontener oan de Elsweg is al it elektryske ark stellen, lykas boskmeaners, kettingseagen en bledblazers. De skea soe yn de tûzenen euro's rinne.

Uit een opengebroken container aan de Elsweg is al het elektrische gereedschap gestolen, zoals bosmaaiers, kettingzagen en bladblazers. De schade zou in de duizenden euro's lopen.

Om in het gebouw te komen is een raam vernield. In het kantoor werd een ravage aangericht. Een kozijn en een deur liepen schade op.

Slagboom vernield

Bij het betonfietspad is een houten slagboom verwijderd. Daarvoor is een enorme paal uit de grond getrokken. Mogelijk hebben daders dat gedaan om er met een auto langs te kunnen. De normale toegangsweg voor auto's die bij de Spokeplas willen parkeren, wordt elke avond met een metalen slagboom afgesloten. Waarschijnlijk is eerst geprobeerd om die open te krijgen, maar dat mislukte.

Ruim een week eerder is voetbalclub Olyphia aan de Elsweg in Noordwolde op vergelijkbare wijze gedupeerd.