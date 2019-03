PODCAST: Het verhaal van het Eskimojongetje Minik in New York

Minik is geboren als zoon van Mannik en Qisuk in Noordwest Groenland. Op een dag worden ze, met nog een andere Eskimo-familie, door de ontdekkingsreiziger Robert Edwin Peary meegenomen op een schip naar New York. Ze komen terecht in de kelder van het Natuurhistorisch Museum en zijn een attractie voor de bezoekers.

Tweede verhaal

'Kaap York, Groenland, een Eskimo' is de dramatische geschiedenis van Minik Wallace. Het is het tweede verhaal dat wordt voorgelezen door schrijver Adwin de Kluyver in de podcast 'Het Gedroomde Noorden'.

Deel 1 is hier te beluisteren: 'Unst - Een klif'. Vanaf 10 maart 2019 staat ook het derde verhaal als podcast online: 'Stateneiland, Karazee - Een IJsbeer'.