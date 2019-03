Sven Kramer pakt zilveren medaille op 5000 meter WK allround

De derde plaats op de 5000 meter in Calgary ging naar Sverre Lunde Pedersen in 6.10.10. Hij begon goed aan zijn rit maar zakte in de laatste twee rondes in.

Klassement

In het klassement staat Kramer derde op 2.18 van Patrick Roest. Douwe de Vries uit Hallum staat keurig vierde op 3.50.