Ireen Wüst en Antoinette de Jong niet blij na eerste dag in Calgary

Wüst gaf na haar teleurstellende tijd op de 500 meter de titelstrijd al een beetje op. "Dat was een waardeloze rit"', zei ze. "Het was meer rennen dan schaatsen, tot aan de kruising sowieso. Ook op mijn leeftijd maak je kennelijk nog steeds domme fouten. Ik wilde te graag mee met Takagi, maar kon haar niet bijbenen. Daardoor moest ik ook nog inhouden bij de wissel, want een botsing wil je al helemaal niet natuurlijk."

Geen rust in het hoofd

Antoinette de Jong kon op de 3000 meter de snelle Sablikova niet goed volgen. "Ik had geen rust in mijn hoofd. Daardoor schaatste ik niet effectief. Kijk, Sablikova reed een harde drie, een vet wereldrecord ook, maar als ik in haar spoor was meegegaan, had ik nu dichter bij Takagi gestaan. Dat is frustrerend."