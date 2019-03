VC Sneek verrast met overwinning op koploper Sliedrecht Sport

Sliedrecht Sport was vooraf de topfavoriet. Ze eindigden als eerste in de competitie en wonnen eerder al de supercup en de beker. Toch keek VC Sneek uit naar het duel.

Sneek begon dan ook goed aan de wedstrijd, de ploeg kwam in de eerste set al snel op 5-0. Daarna waren de teams aan elkaar gewaagd. Vlak na de 18-18 maakte Sliedrecht een gaatje en won de eerste set uiteindelijk met 25-19. Ook in de tweede set gingen de ploegen gelijk op. Het was toch opnieuw Sliedrecht dat het punt pakte: 25-22.

Sneek komt terug

De derde set was opnieuw spannend. Sneek stond 24-21 achter, maar kwam terug en won met 26-24. Ook de vierde set was een prooi voor Sneek; 25-20. De vijfde set moest dus de beslissing brengen. Sneek kwam opnieuw op achterstand, maar toch kon de ploeg de score omdraaien en met 16-14 winnen.

Kampioenspoule

VC Sneek staat nu tweede in de kampioenspoule met 8 punten. Woensdag staat de volgende wedstrijd op het programma, dan reist VC Sneek af naar Ootmarsum op het op te nemen tegen de nummer drie, Springendal-Set-Up '65.