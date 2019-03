Zilver voor De Jong op 3000 meter, Sablikova rijdt wereldrecord

Sablikova was een fractie sneller dan Cindy Klassen, die in 2006 op een tijd van 3.53.34 uitkwam. Door de winst op de 3000 meter staat Sablikova nu tweede in het klassement. Miho Takagi gaat nog aan de leiding in Calgary.

Wüst zesde

Ireen Wüst kwam niet verder dan een zesde plaats op de 3000 meter met 3.59.79. De zesvoudig kampioene zakte daarmee naar de vierde plaats, op 3.54 seconde van Takagi.