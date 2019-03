Aris verliest van Landstede, nieuw clubbestuur bekend

Aris begon slecht aan de wedstrijd en stond na vijf minuten met 6-18 achter. Daarna herpakten de Leeuwarders zich en aan het einde van het eerste kwart was het 18-26. In het tweede kwart werd Aris steeds sterker. De ploeg boog de achterstand om naar een 38-36 voorsprong bij rust.

Landstede kwam beter uit de kleedkamer en stond al snel weer voor en pakte door naar 48-57. In het laatste kwart kon Aris niet meer terugkomen. Het werd daarom uiteindelijk 71-78 voor de gasten.

Achtste plaats

Door het verlies zakt Aris naar de achtste plaats in de competitie. Zevende is nu Feyenoord, dat evenveel punten heeft. Apollo Amsterdam is negende met twee punten minder.