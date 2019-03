Robert Post blijft Schouten voor in Leeuwarden, klassement voor Sjoerd den Hertog

De overwinning in het eindklassement van de KPN Marathon Cup ging naar Den Hertog. Beste Fries in de Alvestêdehal in Leeuwarden was Jorrit Bergsma. Hij eindigde als achtste. Bergsma en Bart de Vries waren de enige Friezen in de kopgroep. Bergsma was in vorm en reed goed, maar kwam met zijn schaatsen in een spleet terecht en viel. "Ik capituleerde mezelf. Balen, want ik voelde me goed."