Fusieclub in Burgum krijgt de naam FC Burgum en blauwe clubkleuren

De afkorting FC staat voor 'fusieclub'. FC Burgum kreeg 86 procent van de stemmen. De andere twee opties waren Club Burgum en FF Burgum, waarbij FF staat voor 'fuotbalferiening'.

Clubkleuren

Ook over de clubkleuren mochten de leden stemmen. 63 procent van de stemmers koos voor de combinatie blauw en donkerblauw. De nieuwe club zal spelen in een shirt met verticale strepen in die kleuren. Het broekje en de sokken zijn blauw. De andere mogelijkheid voor de clubkleuren was rood-zwart.

Het logo van de fusieclub bestaat ook uit de kleuren blauw en donkerblauw. Daarbij staat het jaar 2019. Ook de jaartallen 1931 en 1949 staan in het logo. Die verwijzen naar de oprichtingsjaren van VV Bergum en BCV. Om het logo zit een rand met de woorden "Hart voor de club, voor de sport, voor de omgeving".

Uitslagen

De uitslagen van de stemming werden zaterdag bekend gemaakt in de kantine van BCV. De fusie gaat met ingang van volgend seizoen in. Henk Konings word trainer van het eerste elftal.

De clubs namen het besluit om afscheid te nemen van de huidige trainers: Jasper Bouma en Jan Bruin. Bij een nieuwe start als fusieclub hoort ook een nieuw gezicht, vinden de clubs.