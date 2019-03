Harkemase Boys overtuigend voorbij DOVO

In de 25ste minuut zette Dennis van Duinen Harkemase Boys op voorsprong. Tien minuten later was het 2-0 door Iloba Achuna, die zijn eerste officiële treffer voor de Harkiten maakten.

Vlak voor rust bracht Robert Stelpstra zijn team zelfs nog een derde goal. Uit een voorzet van Renken maakte Stelpstra er met een kopbal 3-0 van. Het enige doelpunt van DOVO viel uit een strafschop. Enrico Patrick passeerde daarbij nog maar net keeper Jansema.

VV Noordwijk

Volgende week zaterdag speelt Harkemase Boys wederom een thuiswedstrijd; dan komt VV Noordwijk op bezoek op De Bosk.