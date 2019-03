Sander Arends naar finale ATP-toernooi in Frankrijk

De Leeuwarder tennisser Sander Arends heeft zaterdagmiddag samen met Tristan-Samuel Weissborn de finale behaald van het ATP-toernooi in Pau. In de Franse stad waren Arends en zijn Oostenrijkse maat in twee sets met 6-3 en 6-3 te sterk voor Andreas Siljestrom en Szymon Walkow.