Longarts Tjongerschans genoemd in dopingzaak wedstrijdschaatsers

Reactie Tjongerschans

De woordvoerder van ziekenhuis Tjongerschans, Daan van den Broek, zegt het te betreuren om op deze wijze in het nieuws te komen, maar vindt het ook zinvol voor de sport om hier doorgaand debat over te voeren. Ook laat hij weten dat Westbroek geen overtreding is begaan, maar verder kunnen ze er niets over zeggen, omdat Westbroek zich niet inhoudelijk over medische dossiers uit mag laten.