Omrop TIP: Ameland; een eiland in beweging

Richard Kiewiet waakt over een jong natuurgebied dat dynamisch meebeweegt op het ritme van het tij en Theo Beijaard, de gemotoriseerde hoeder van De Vennoot, houdt de wacht over het vee op het Neerlansd Reid; een grote kwelder op de oostkant van het eiland.

Natuurkrachten

Het wordt ze niet makkelijk gemaakt met steeds ruiger voorjaarsweer en de gevolgen van een bijna leeggepompte gasbel. Op een plaats waar schijnbaar alleen natuurkrachten heersen, vertellen eilanders over hun werk in het midden van dit krachtveld. Dit alles is te zien tegen de achtergrond van een rijk waddendecor, waar de natuur elke dag kleine en grote wonderen laat zien.