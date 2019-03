Dader roofoverval nog niet gevonden; politie zoekt getuigen

De overval vond tussen 19.20 en 19.50 uur plaats. Daarna is de dader op de vlucht geslagen; in welke richting is niet bekend. Het zou gaan om een blanke man met een bril. Hij zou zo'n 1.75 meter lang zijn, een normaal postuur hebben en tussen de 20 en de 25 jaar oud zijn.

De politie zoekt getuigen of mensen die informatie over de overval hebben. Ook roept de politie buurtbewoners die in het bezit zijn van beveiligingscamera's op om zicht te melden. Mensen die informatie hebben kunnen bellen met 0900-8844.