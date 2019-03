Vrouwen Drachtster Boys na strafschoppen uitgeschakeld in KNVB Beker

Al na een paar minuten kwamen de Drachtster vrouwen op voorsprong. Keepster Anna Reitsma schoot de bal naar voren. Daar kon niemand bij, inclusief de keepster van Drs. Vijfje, waardoor het 1-0 werd. Beide teams kregen daarna nog kansen om te scoren, maar dat lukte niet. De ruststand was dus 1-0.

Ook in de tweede helft zochten beide ploegen de aanval. Langzaamaan kwam het initiatief meer van Drs. Vijfe. Na een kwartier kreeg de uitploeg een vrije trap, die via een Drachtster speelster in de goal verdween: 1-1. Zowel in de rest van de tweede helft als in de verlenging werd niet gescoord, dus moesten penalty's de beslissing brengen.

Al bij de eerste strafschop gong het mis voor de Drachtster vrouwen, via de keeper van Vijfje raakte de bal de paal. Zowel Vijfje als de Drachtster Boys maakten daarna geen fouten meer, waardoor de Groningers doorgaan naar de finale van de beker.