UNIS Flyers verliezen in eigen huis met 2-4 van AHOUD Devils

Al binnen een minuut scoorden de FLyers. Het was Marco Postma die de puck in het net schoot. Daarna kwam de wedstrijd langzaamaan op gang. De 2-0 werd na zeven minuten gescoord door Ronald Wurm.

Tweede periode

De tweede periode leek voor de AHOUD Devils te zijn. De rust was nog niet voorbij op ze wisten al te scoren: 2-1. Niet lang daarna scoorden de Nijmegenaren ook de 2-2.

Derde periode

De Devils slaagden er daarna in om de voorsprong te pakken. Aan het einde van de laatste periode was het nogmaals raak en was het verlies voor de Flyers definitief: het werd 2-4.